l’Agence de Presse Nationale d’Azerbaïdjan

ECONOMIE

Le prix du pétrole azerbaïdjanais termine en progression

Le prix du pétrole azerbaïdjanais termine en progression

Bakou, 4 novembre, AZERTAC

Le cours du pétrole azerbaïdjanais s’est vu augmenter sur les bourses.

Le prix du baril d’Azéri Light s’est installé à 66,43 dollars, après une hausse de 0,56 dollar, soit de 0,9 pour cent.

Il convient de noter que le prix le plus bas du pétrole « Azeri Light » a été enregistré le 21 avril 2020 (15,81 USD) et le prix maximum en juillet 2008 (149,66 USD).

Partagez l’information sur les réseaux sociaux

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

d’autres nouvelles

Rencontre au ministère du Développement et des Transports avec le vice-président de la société Ookla
  • 03.11.2025 [21:06]

Rencontre au ministère du Développement et des Transports avec le vice-président de la société Ookla

Le prix de l’or enregistre une hausse d’environ 30 dollars
  • 03.11.2025 [12:36]

Le prix de l’or enregistre une hausse d’environ 30 dollars

Les cours du pétrole en progression sur les bourses mondiales
  • 03.11.2025 [11:47]

Les cours du pétrole en progression sur les bourses mondiales

Le cours du pétrole azerbaïdjanais en régression sur les bourses
  • 01.11.2025 [11:53]

Le cours du pétrole azerbaïdjanais en régression sur les bourses

L’Azerbaïdjan et la Belgique discutent du développement du partenariat économique
  • 31.10.2025 [18:10]

L’Azerbaïdjan et la Belgique discutent du développement du partenariat économique

Le prix de l’or en hausse et celui de l’argent en chute sur les bourses
  • 31.10.2025 [15:35]

Le prix de l’or en hausse et celui de l’argent en chute sur les bourses

Les cours du pétrole diminuent sur les bourses mondiales
  • 31.10.2025 [14:44]

Les cours du pétrole diminuent sur les bourses mondiales

Le prix du pétrole azerbaïdjanais termine en diminution
  • 31.10.2025 [12:55]

Le prix du pétrole azerbaïdjanais termine en diminution

Les prix de l’or et de l’argent diminuent sur les bourses
  • 30.10.2025 [15:23]

Les prix de l’or et de l’argent diminuent sur les bourses

L’Azerbaïdjan sera représenté par 20 sportifs aux Deaflympics d'été

  • [13:04]

Le prix du pétrole azerbaïdjanais termine en progression

  • [12:05]

Plus de 670 millions de personnes souffrent de la faim

  • [11:47]

Des athlètes azerbaïdjanais remportent 329 médailles lors des compétitions internationales le mois dernier

  • [11:09]

FAO : Un quart de l’humanité touché par le déclin des terres agricoles

  • [10:47]

Mondiaux vétérans : un judoka azerbaidjanais remporte le bronze à Paris

  • [10:36]

85 % des cas d'assassinats de journalistes sont toujours non résolus

  • [09:44]

Début des réquisitoires des procureurs au procès des citoyens arméniens

  • 03.11.2025 [21:45]

Rencontre au ministère du Développement et des Transports avec le vice-président de la société Ookla

  • 03.11.2025 [21:06]

Les opportunités touristiques de l’Azerbaïdjan promues au Pakistan

  • 03.11.2025 [20:57]
L’Académie nationale des sciences d’Azerbaïdjan se réunit à l’occasion de ses 80 ans Le président Ilham Aliyev prononce une allocution lors de la réunion MIS A JOUR VIDEO

L’Académie nationale des sciences d’Azerbaïdjan se réunit à l’occasion de ses 80 ans
Le président Ilham Aliyev prononce une allocution lors de la réunion MIS A JOUR VIDEO

La section Azerbaïdjan inaugurée dans la Bibliothèque centrale d'Antalya

  • 03.11.2025 [20:23]

Türkiye: la réunion régionale sur Gaza a débuté à Istanbul

  • 03.11.2025 [20:01]

8,2 % des travailleurs de l'UE sont menacés de pauvreté

  • 03.11.2025 [19:46]

Le président Ilham Aliyev : Préserver la pureté de la langue azerbaïdjanaise devrait être le devoir de chaque citoyen azerbaïdjanais

  • 03.11.2025 [18:51]

Le président azerbaïdjanais : Notre langue est très riche et nous n’avons pas besoin de mots étrangers

  • 03.11.2025 [18:38]

Le président Aliyev: Dans l'histoire séculaire de l'État, l'Azerbaïdjan n'a jamais été aussi fort qu'aujourd'hui

  • 03.11.2025 [17:56]

Les sénateurs roumains informés des activités menées pour le développement des médias en Azerbaïdjan

  • 03.11.2025 [17:49]

Le ministre des Affaires étrangères entame une visite officielle en Algérie

  • 03.11.2025 [17:48]

Ilham Aliyev : Le retour des Azerbaïdjanais dans l'Arménie actuelle ne doit pas effrayer le peuple et l'État arméniens

  • 03.11.2025 [17:34]

L’Azerbaïdjan et la Roumanie discutent de l'expansion de la coopération dans le domaine audiovisuel

  • 03.11.2025 [17:25]

Le président Aliyev: D'importants travaux géologiques sont en cours dans le Karabagh et le Zenguezour oriental depuis plusieurs mois

  • 03.11.2025 [17:06]

Le président Ilham Aliyev : Aujourd'hui, le principale force motrice de notre économie est le secteur non pétrolier

  • 03.11.2025 [16:48]

Le président azerbaïdjanais : Nous exportons déjà des produits militaires vers de nombreux pays

  • 03.11.2025 [16:47]

L’ANAMA : Le mois dernier, 770 mines et 12 298 munitions non explosées ont été neutralisées

  • 03.11.2025 [16:43]

Sept boxeurs azerbaïdjanais disputeront les Jeux de la Solidarité Islamique

  • 03.11.2025 [15:58]

Ilham Aliyev: Nous travaillons sur un large éventail de programmes avec des entreprises possédant une vaste expérience en cybersécurité

  • 03.11.2025 [15:40]

Le président Aliyev : Aujourd’hui, l’intelligence artificielle constitue une partie intégrante du développement futur des pays

  • 03.11.2025 [15:20]
Rabat participe aux commémorations du cinquième anniversaire de la Victoire de la République d'Azerbaïdjan - PHOTOS VIDEO

Rabat participe aux commémorations du cinquième anniversaire de la Victoire de la République d'Azerbaïdjan - PHOTOS VIDEO

Les perspectives de développement de la coopération entre l’Union européenne et l’Azerbaïdjan en matière de médias au menu des discussions

  • 03.11.2025 [14:28]

Le président Aliyev : Il n’y a pas eu d’autre pays ayant remporté une victoire aussi éclatante, totale et absolue que la nôtre

  • 03.11.2025 [14:15]

Les fonds alloués à la science azerbaïdjanaise ont plus que doublé pendant les dix dernières années

  • 03.11.2025 [14:15]

Le président Ilham Aliyev : Je suis certain que les chercheurs azerbaïdjanais continueront à contribuer au développement réussi de notre pays

  • 03.11.2025 [14:14]

L’ICESCO tient un atelier sur l’intelligence artificielle et la créativité visuelle dans le cadre de son programme « L’art de l’immersion numérique »

  • 03.11.2025 [13:49]

Le ministre de la Défense Ahn Gyu-back et le secrétaire américain à la Défense Pete Hegseth se retrouveront à Séoul

  • 03.11.2025 [13:05]

Le prix de l’or enregistre une hausse d’environ 30 dollars

  • 03.11.2025 [12:36]

Les parlements azerbaïdjanais et arabe discutent de leur relations

  • 03.11.2025 [11:54]

Les cours du pétrole en progression sur les bourses mondiales

  • 03.11.2025 [11:47]

Vietnam : le bilan s'élève à 37 morts dans les inondations

  • 03.11.2025 [11:10]

Un spectacle de danse inclusif intitulé « Combien est suffisant ? » présenté dans le cadre du festival Art Weekend

  • 03.11.2025 [10:52]

Doha accueillera le Sommet mondial pour le développement social

  • 03.11.2025 [10:41]

Leyla Aliyeva participe à la conférence EcoMind 2025

  • 03.11.2025 [10:31]

Au moins huit morts dans un séisme dans le nord de l'Afghanistan

  • 03.11.2025 [10:22]

Mme Sahibé Gafarova participe à la cérémonie d'ouverture du Grand Musée égyptien

  • 02.11.2025 [12:10]

La pantomime intitulée « Le secret de l'eau » présentée au Musée chronique de Pierre

  • 02.11.2025 [12:05]

Des expositions sont ouvertes au Musée chronique de Pierre dans le cadre du festival « Art Weekend »

  • 02.11.2025 [11:56]

Art Weekend : la présentation du projet « Souffle – unité de la parole et du son »

  • 02.11.2025 [11:21]

Le Conseil de sécurité de l’ONU adopte une résolution sur l’autonomie sous souveraineté marocaine, considérée comme la solution la plus réalisable à la question du Sahara

  • 01.11.2025 [19:18]

La présidente du Milli Medjlis entame une visite de travail en Egypte

  • 01.11.2025 [17:25]

Le Soudan invite les entreprises azerbaïdjanaises à investir dans divers domaines

  • 01.11.2025 [16:53]

Variole du singe : une recrudescence inquiétante et dix-sept décès en six semaines

  • 01.11.2025 [15:53]

Arabie saoudite : Organisation de la 6e édition des Jeux de la solidarité islamique « Riyad 2025 »

  • 01.11.2025 [14:04]

Chine : les astronautes de Shenzhou-21 entrent dans la station spatiale

  • 01.11.2025 [13:18]

Vatican : Rencontre entre le cheikh-ul-islam Allahchukur Pachazadé et le pape Léon XIV

  • 01.11.2025 [13:14]

De nouvelles orientations de coopération entre l'Azerbaïdjan et le Soudan seront discutées

  • 01.11.2025 [12:06]

Ilham Aliyev : L'Azerbaïdjan et l'Algérie sont unis par des relations d'amitié et de fraternité

  • 01.11.2025 [11:58]

Le cours du pétrole azerbaïdjanais en régression sur les bourses

  • 01.11.2025 [11:53]

La performance intitulée « Pistache : un héritage vivant » présentée dans le cadre du festival « ART Weekend »

  • 01.11.2025 [11:34]

Leyla Aliyeva, vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev, Arzou Aliyeva et Alena Aliyeva participent à la cérémonie d’ouverture du festival

  • 01.11.2025 [11:12]

Zenguilan : un briefing tenu pour les représentants du corps diplomatique accrédité en Azerbaïdjan

  • 31.10.2025 [21:46]
La phase d’instruction du procès des citoyens arméniens est terminée, les procureurs demandent au juge un délai pour préparer leurs plaidoiries - PROCES VIDEO

La phase d’instruction du procès des citoyens arméniens est terminée, les procureurs demandent au juge un délai pour préparer leurs plaidoiries - PROCES VIDEO

Les ministères de la Défense de l’Azerbaïdjan et du Kazakhstan signent signature un plan de coopération militaire pour 2026

  • 31.10.2025 [20:47]

Une exposition consacrée à la nature et aux défis climatiques de l’Azerbaïdjan a été organisée en marge du Forum de Paris sur la Paix

  • 31.10.2025 [20:44]

La coopération économique azerbaïdjano-hongroise discutée à Samarcande

  • 31.10.2025 [20:27]

L’Azerbaïdjan et la Géorgie discutent des perspectives de développement du partenariat stratégique

  • 31.10.2025 [20:14]

L’ICESCO et la Fondation Heydar Aliyev prolongent la date limite de dépôt des candidatures au Prix d’excellence Natavan pour le patrimoine

  • 31.10.2025 [19:33]

L’OMS publie un guide mondial pour des sociétés saines, prospères et résilientes et prône une nouvelle ère d’action stratégique pour la santé urbaine

  • 31.10.2025 [18:27]

L’Azerbaïdjan et la Belgique discutent du développement du partenariat économique

  • 31.10.2025 [18:10]

Abbas Abbassov : Nous avons établi une étroite coopération avec les représentants du Burundi, du Rwanda et de la République démocratique du Congo

  • 31.10.2025 [17:21]

Le taux d’inflation annuel de la zone euro en baisse à 2,1%

  • 31.10.2025 [17:17]

Un chercheur allemand : Le colonialisme belge a façonné non seulement le territoire, mais aussi la notion d’identité au Rwanda

  • 31.10.2025 [16:36]

Le ministre azerbaïdjanais de la Défense est en visite au Kazakhstan

  • 31.10.2025 [15:51]

Le prix de l’or en hausse et celui de l’argent en chute sur les bourses

  • 31.10.2025 [15:35]

Les cours du pétrole diminuent sur les bourses mondiales

  • 31.10.2025 [14:44]

Grand retour : 124 résidents reçoivent les clés de leurs nouvelles maisons à Aghdam

  • 31.10.2025 [14:08]

Le prix du pétrole azerbaïdjanais termine en diminution

  • 31.10.2025 [12:55]

Une autre exposition intitulée « Les Ancêtres » organisée dans le cadre de l’« Art Weekend »

  • 31.10.2025 [12:14]

Djabraïl: Des représentants du corps diplomatique visitent le village de Horovlou

  • 31.10.2025 [11:32]

Le 31 octobre, c’est la Journée mondiale des villes

  • 31.10.2025 [11:23]

Un tournoi de mini-football organisé entre des équipes d'orphelinats à l'initiative de Leyla Aliyeva

  • 31.10.2025 [11:17]

Présentation d'instruments de musique acquis grâce au soutien de la Fondation Heydar Aliyev

  • 31.10.2025 [10:48]

Bakou accueille une conférence internationale consacrée au colonialisme belge

  • 31.10.2025 [10:30]

Des représentants du corps diplomatique entament une visite dans les régions de Djabraïl et de Zenguilan

  • 31.10.2025 [10:22]
Le tribunal examine un document concernant l’exécution de huit prisonniers de guerre azerbaïdjanais – PROCES VIDEO

Le tribunal examine un document concernant l’exécution de huit prisonniers de guerre azerbaïdjanais – PROCES VIDEO

Les exercices conjoints des forces spéciales « Partenariat indéfectible 2025 » prennent fin

  • 30.10.2025 [21:07]

À Paris, la France et le Togo appellent à une mobilisation urgente pour la région des Grands Lacs

  • 30.10.2025 [20:37]

Les perspectives de la coopération multiforme entre l’Azerbaïdjan et l’EAU au menu de discussions

  • 30.10.2025 [19:33]

Pays-Bas : recul de l’extrême droite, essor du centre aux législatives

  • 30.10.2025 [19:06]

La Chine lancera le vaisseau spatial habité Shenzhou-21 le 31 octobre

  • 30.10.2025 [18:12]

Le président du Conseil national fédéral des EAU visite les allées d’Honneur et des Martyrs à Bakou

  • 30.10.2025 [17:59]

Neuf familles s’installent dans le village de Vengli de la région d’Aghdam

  • 30.10.2025 [17:08]

L’ONU alerte sur le déficit critique de financement pour l’adaptation climatique

  • 30.10.2025 [16:58]

À la découverte des secrets de la phraséologie française : le nouvel ouvrage de la Prof. Gulnara Sadikhova

  • 30.10.2025 [16:13]

Cambriolage au Louvre : cinq nouvelles interpellations en région parisienne

  • 30.10.2025 [16:05]

Les prix de l’or et de l’argent diminuent sur les bourses

  • 30.10.2025 [15:23]
Rabat se joint à la République de Türkiye pour célébrer sa fête nationale VIDEO

Rabat se joint à la République de Türkiye pour célébrer sa fête nationale VIDEO

Le PDG d'Expo 2030 Riyad invite le monde entier à participer à cet événement mondial

  • 30.10.2025 [13:04]

Guébélé : Leyla Aliyeva rend visite à une participante au projet « Jeune apiculteur »

  • 30.10.2025 [12:20]

Les cours du pétrole poursuivent leur diminution sur les bourses mondiales

  • 30.10.2025 [11:45]

Leyla Aliyeva assiste à la présentation du documentaire « Hirkan » à Guébélé

  • 30.10.2025 [11:18]