Le Soudan invite les entreprises azerbaïdjanaises à investir dans divers domaines
Bakou, 1er novembre, AZERTAC
« Un mécanisme de consultation politique est en cours de mise en place entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays. Ce mécanisme vise à harmoniser les positions du Soudan et de l'Azerbaïdjan sur les questions internationales et régionales, notamment en garantissant une position commune sur des sujets tels que l'ONU, l'Organisation de la coopération islamique, le Mouvement des non-alignés, l'environnement et le changement climatique », a dit l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Soudan, Anas Eltayeb Elgailani Mustafa, dans son interview accordée à l’AZERTAC.
Le diplomate a fait savoir que le gouvernement soudanais travaillait actuellement sur des projets conjoints avec l'Azerbaïdjan et déterminait les domaines prioritaires. « Le Soudan est un pays riche en ressources naturelles, notamment en pétrole, en gaz et en or. Il figure également parmi les principaux exportateurs de produits agricoles et d'élevage. Les autorités soudanaises ont invité les entreprises azerbaïdjanaises à investir dans ces domaines et à établir une coopération mutuellement avantageuse. Cette coopération contribuera au développement de l'économie soudanaise et au renforcement de la position économique de l'Azerbaïdjan sur le continent africain », a estimé l’ambassadeur.
COORDONNÉES DE L’AUTEUR
d’autres nouvelles
La coopération économique azerbaïdjano-hongroise discutée à Samarcande
- 31.10.2025 [20:27]
Le taux d’inflation annuel de la zone euro en baisse à 2,1%
- 31.10.2025 [17:17]
Le ministre azerbaïdjanais de la Défense est en visite au Kazakhstan
- 31.10.2025 [15:51]
Le prix de l’or en hausse et celui de l’argent en chute sur les bourses
- 31.10.2025 [15:35]
Les cours du pétrole diminuent sur les bourses mondiales
- 31.10.2025 [14:44]
Le prix du pétrole azerbaïdjanais termine en diminution
- 31.10.2025 [12:55]
Le 31 octobre, c’est la Journée mondiale des villes
- 31.10.2025 [11:23]
Pays-Bas : recul de l’extrême droite, essor du centre aux législatives
- 30.10.2025 [19:06]
La Chine lancera le vaisseau spatial habité Shenzhou-21 le 31 octobre
- 30.10.2025 [18:12]
Neuf familles s’installent dans le village de Vengli de la région d’Aghdam
- 30.10.2025 [17:08]
Cambriolage au Louvre : cinq nouvelles interpellations en région parisienne
- 30.10.2025 [16:05]
Les prix de l’or et de l’argent diminuent sur les bourses
- 30.10.2025 [15:23]
Les cours du pétrole poursuivent leur diminution sur les bourses mondiales
- 30.10.2025 [11:45]
Leyla Aliyeva assiste à la présentation du documentaire « Hirkan » à Guébélé
- 30.10.2025 [11:18]
Le prix du baril de pétrole azerbaïdjanais dépasse les 66 dollars
- 30.10.2025 [10:30]
L’Azerbaïdjan sera représenté par 9 judokas au Championnats d’Europe
- 29.10.2025 [20:25]
L’Azerbaïdjan et Oman discutent des questions relatives à leur coopération
- 29.10.2025 [17:14]
Les cours du pétrole en régression sur les bourses mondiales
- 29.10.2025 [16:33]
Le prix du pétrole azerbaïdjanais termine en forte baisse
- 29.10.2025 [15:12]
Le village de Hassanriz de la région d’Aghdéré reçoit ses nouveaux résidents
- 29.10.2025 [14:36]
L'ouragan Melissa frappe la Jamaïque, l'ONU se prépare à apporter de l'aide
- 29.10.2025 [12:45]
Le prix de l’or en baisse et celui de l’argent en hausse sur les bourses
- 29.10.2025 [11:05]
Un autre groupe d’anciens déplacés internes retourne à Aghdam et à Aghdéré
- 29.10.2025 [10:41]
Apec 2025 : Trump arrive à Gyeongju et débute son programme de 2 jours
- 29.10.2025 [10:37]
Dakar : l’Afrique face aux nouveaux enjeux des médias
- 28.10.2025 [17:02]
Le cours du pétrole azerbaïdjanais en régression sur les bourses
- 28.10.2025 [16:43]
Les cours du pétrole diminuent sur les bourses mondiales
- 28.10.2025 [16:31]