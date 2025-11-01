Le Soudan invite les entreprises azerbaïdjanaises à investir dans divers domaines

Bakou, 1er novembre, AZERTAC

« Un mécanisme de consultation politique est en cours de mise en place entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays. Ce mécanisme vise à harmoniser les positions du Soudan et de l'Azerbaïdjan sur les questions internationales et régionales, notamment en garantissant une position commune sur des sujets tels que l'ONU, l'Organisation de la coopération islamique, le Mouvement des non-alignés, l'environnement et le changement climatique », a dit l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Soudan, Anas Eltayeb Elgailani Mustafa, dans son interview accordée à l’AZERTAC.

Le diplomate a fait savoir que le gouvernement soudanais travaillait actuellement sur des projets conjoints avec l'Azerbaïdjan et déterminait les domaines prioritaires. « Le Soudan est un pays riche en ressources naturelles, notamment en pétrole, en gaz et en or. Il figure également parmi les principaux exportateurs de produits agricoles et d'élevage. Les autorités soudanaises ont invité les entreprises azerbaïdjanaises à investir dans ces domaines et à établir une coopération mutuellement avantageuse. Cette coopération contribuera au développement de l'économie soudanaise et au renforcement de la position économique de l'Azerbaïdjan sur le continent africain », a estimé l’ambassadeur.