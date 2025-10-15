Les cours du pétrole diminuent sur les bourses mondiales

Bakou, 15 octobre, AZERTAC

Les cours du pétrole ont terminé en baisse sur les bourses mondiales.

Le prix du baril de « Brent » s’est installé à 62,23 dollars, en diminution de 0,16 dollar, sur l’Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres et celui du baril de « Light sweet crude » a constitué 58,59 dollars, après une régression de 0,11 dollar, sur le New York Mercantile Exchange (Nymex).