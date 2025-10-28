Les cours du pétrole diminuent sur les bourses mondiales

Bakou, 28 octobre, AZERTAC

Les cours du pétrole ont enregistré une baisse sur les bourses mondiales.

Le prix du baril de « Brent » s’est installé à 65,5 dollars, en diminution de 0,12 dollar, sur l’Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres et celui du baril de « Light sweet crude » a constitué 61,21 dollars, après une régression de 0,1 dollar, sur le New York Mercantile Exchange (Nymex).