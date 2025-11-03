Les cours du pétrole en progression sur les bourses mondiales
Bakou, 3 novembre, AZERTAC
Les cours du pétrole ont enregistré une hausse sur les bourses mondiales.
Le prix du baril de « Brent » s’est installé à 65,24 dollars, en augmentation de 0,46 dollar, sur l’Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres et celui du baril de « Light sweet crude » a constitué 61,41 dollars, après une progression de 0,43 dollar, sur le New York Mercantile Exchange (Nymex).
