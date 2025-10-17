Les exportations azerbaïdjanaises de coke de pétrole en diminution

Bakou, 17 octobre, AZERTAC

L’Azerbaïdjan a exporté 148 millions 61,6 mille tonnes de coke de pétrole, soit en baisse de 6,8 pour cent, au cours des neuf premiers mois de l’année courante, a rapporté le Comité national des Douanes dans un communiqué.

Le coût des exportations de coke de pétrole en neuf mois a constitué 44 millions 737,3 mille dollars américains, soit en hausse de 3,3 fois.

Il convient de noter qu’au cours de la même période de de l’année 2024, l’Azerbaïdjan avait exporté 158 million 861,6 mille tonnes de coke de pétrole dont la valeur s’était chiffrée à 13 millions 384,3 mille dollars.