Les initiatives énergétiques de la COP29 discutées à Vienne

Bakou, 21 avril, AZERTAC

Dans le cadre de la coopération entre la présidence de la COP29 et l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), une conférence hybride portant sur le thème « Initiatives et engagements énergétiques de la COP29 : progrès et prochaines étapes » s’est tenue au Centre international de Vienne.

La conférence visait à promouvoir la durabilité dans les relations internationales sur le climat et l’énergie et à créer un dynamisme pour la COP29 en mobilisant le soutien et l’action pour la COP30.

La conférence a réuni, en présentiel et en ligne, des représentants des missions diplomatiques à Vienne, des autorités gouvernementales, des organisations internationales, du secteur privé et de la société civile.

L’objectif de l’événement a été de promouvoir une large participation aux initiatives énergétiques mondiales, de renforcer le dialogue multilatéral et de conceptualiser les prochaines étapes en vue d’accélérer la transition vers des systèmes énergétiques durables.