Les ministres des Affaires étrangères de l'OCS se réuniront en Chine

Bakou, 12 juillet, AZERTAC

La Réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères des Etats membres de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) se tiendra le 15 juillet à Tianjin, dans le nord de la Chine, a annoncé samedi un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

A l'invitation de Wang Yi, membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois et ministre chinois des Affaires étrangères, les ministres des Affaires étrangères des autres pays membres de l'OCS ainsi que les chefs des organes permanents de l'OCS participeront à la réunion, a précisé le porte-parole, ajoutant que les participants échangeraient leurs points de vue sur la coopération de l'OCS dans divers domaines et sur les grandes questions régionales et internationales.

En plus de sa participation à la réunion, le ministre indien des Affaires étrangères, Subrahmanyam Jaishankar, effectuera également une visite en Chine, a indiqué le porte-parole. (Xinhua)