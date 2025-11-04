Les réserves de change de la Banque centrale rendues publiques

Bakou, 4 novembre, AZERTAC

Les réserves officielles de change à la disposition de la Banque centrale azerbaïdjanaise ont été rendues publiques.

Au 1er novembre dernier, les réserves de change de la Banque centrale azerbaïdjanaise ont totalisé 11 milliards 368,3 millions de dollars américains, soit en hausse de 57,8 millions de dollars par rapport au 1er octobre dernier.