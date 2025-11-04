Les réserves de change de la Banque centrale rendues publiques
Bakou, 4 novembre, AZERTAC
Les réserves officielles de change à la disposition de la Banque centrale azerbaïdjanaise ont été rendues publiques.
Au 1er novembre dernier, les réserves de change de la Banque centrale azerbaïdjanaise ont totalisé 11 milliards 368,3 millions de dollars américains, soit en hausse de 57,8 millions de dollars par rapport au 1er octobre dernier.
COORDONNÉES DE L’AUTEUR
d’autres nouvelles
Les opportunités touristiques de l’Azerbaïdjan promues au Pakistan
- 03.11.2025 [20:57]
La section Azerbaïdjan inaugurée dans la Bibliothèque centrale d'Antalya
- 03.11.2025 [20:23]
Türkiye: la réunion régionale sur Gaza a débuté à Istanbul
- 03.11.2025 [20:01]
8,2 % des travailleurs de l'UE sont menacés de pauvreté
- 03.11.2025 [19:46]
Le ministre des Affaires étrangères entame une visite officielle en Algérie
- 03.11.2025 [17:48]
Sept boxeurs azerbaïdjanais disputeront les Jeux de la Solidarité Islamique
- 03.11.2025 [15:58]
Le prix de l’or enregistre une hausse d’environ 30 dollars
- 03.11.2025 [12:36]
Les parlements azerbaïdjanais et arabe discutent de leur relations
- 03.11.2025 [11:54]
Les cours du pétrole en progression sur les bourses mondiales
- 03.11.2025 [11:47]
Vietnam : le bilan s'élève à 37 morts dans les inondations
- 03.11.2025 [11:10]
Doha accueillera le Sommet mondial pour le développement social
- 03.11.2025 [10:41]
Leyla Aliyeva participe à la conférence EcoMind 2025
- 03.11.2025 [10:31]
Au moins huit morts dans un séisme dans le nord de l'Afghanistan
- 03.11.2025 [10:22]
La présidente du Milli Medjlis entame une visite de travail en Egypte
- 01.11.2025 [17:25]
Chine : les astronautes de Shenzhou-21 entrent dans la station spatiale
- 01.11.2025 [13:18]
Le cours du pétrole azerbaïdjanais en régression sur les bourses
- 01.11.2025 [11:53]
La coopération économique azerbaïdjano-hongroise discutée à Samarcande
- 31.10.2025 [20:27]
Le taux d’inflation annuel de la zone euro en baisse à 2,1%
- 31.10.2025 [17:17]
Le ministre azerbaïdjanais de la Défense est en visite au Kazakhstan
- 31.10.2025 [15:51]
Le prix de l’or en hausse et celui de l’argent en chute sur les bourses
- 31.10.2025 [15:35]
Les cours du pétrole diminuent sur les bourses mondiales
- 31.10.2025 [14:44]
Le prix du pétrole azerbaïdjanais termine en diminution
- 31.10.2025 [12:55]
Le 31 octobre, c’est la Journée mondiale des villes
- 31.10.2025 [11:23]