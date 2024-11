Maja Bakran : Il faut prévenir l’urbanisation dans les zones à risque

Bakou, 20 novembre, AZERTAC

Les plans de mobilité urbaine durable constituent l’agenda climatique des villes. Cette année, 475 villes européennes ont participé à ces événements. Dans ces villes, des informations devraient être collectées et des centres de passagers multimodaux devraient être créés. Les gouvernements devraient également travailler avec les villes. Nous savons que les plans de mobilité urbaine durable se répandent largement dans le monde. Nous poursuivrons notre travail sur ce sujet.

C’est ce qu’a dit Mme Maja Bakran, directrice générale adjointe de la direction générale de la mobilité et des transports de la Commission européenne, dans une table ronde de haut niveau sur l’écologisation des transports publics organisée dans le cadre de la COP29.

« Il y a quelques mois, les inondations ont provoqué des dégâts tragiques en Europe centrale et en Italie. L’urbanisme doit également prendre en compte ces phénomènes. Nous devons prévenir l’urbanisation dans les zones à haut risque, et bien sûr, nous avons ici besoin de plus d’esthétique. Les systèmes de transport doivent être renouvelés après les catastrophes » a-t-elle ajouté.