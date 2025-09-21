Mondiaux de para-natation : Roman Saley sacré champion du monde

Bakou, 21 septembre, AZERTAC

Roman Saley, membre de l’équipe azerbaïdjanise de para-natation, s’est monté sur la plus haute marche du podium aux Championnats du monde à Singapour.

Lors de la première journée du tournoi, l’athlète azerbaïdjanais a remporté l’or sur 100 m dos S12 et est devenu champion du monde.