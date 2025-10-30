Neuf familles s’installent dans le village de Vengli de la région d’Aghdam

Aghdéré, 30 octobre, AZERTAC

Jeudi 30 octobre, le groupe d’anciens déplacés internes parti pour le village de Vengli de la région d’Aghdéré a atteint sa destination, s’est réinstallé dans sa terre natale.

Ainsi, le village de Vengli accueille cette fois 9 familles, donc 38 autres anciens déplacés internes cessent d’avoir le mal du pays.

Au total, 329 résidents habitent dans le village de Vengli de la région d’Aghdéré.