Ousmane Dembélé remporte le Ballon d’Or 2025

Bakou, 23 septembre, AZERTAC

L’international français et attaquant du PSG (Paris Saint-Germain), Ousmane Dembélé a remporté, lundi soir, le Ballon d’Or 2025.

Cette convoitée récompense est venue couronner une saison exceptionnelle avec le PSG et permet à l’enfant d’Evreux d’entrer au Panthéon du football français.

Dembélé est ainsi devenu le sixième français à décrocher la plus prestigieuse récompense individuelle du football, après Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Zinédine Zidane, et Karim Benzema.

Dans le détail, l’international espagnol Lamine Yamal est arrivé deuxième, tandis que l’international marocain, Achraf Hakimi, qui figurait pourtant parmi les favoris, est arrivé sixième, devant le français Kylian Mbappé.

Le club du PSG a également été nommé meilleur club masculin de l’année, tandis qu’Arsenal a été désigné meilleur club féminin.

Le trophée Yachine, qui vient récompenser les gardiens de but a quant à lui été décerné à Gianluigi Donnarumma, portier de Manchester City. (Agence Anadolu)