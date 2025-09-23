Ouverture du Festival Nassimi au Centre Heydar Aliyev

Bakou, 23 septembre, AZERTAC

La cérémonie d’ouverture du Festival Nassimi, consacré à la poésie, à la spiritualité et à l'art, a eu lieu le 23 septembre au Centre Heydar Aliyev.

Organisé par la Fondation Heydar Aliyev, le ministère de la Culture et avec le partenariat de l'ICESCO, le festival a débuté ses travaux par un forum international portant sur le thème « À la recherche de la vérité éternelle ».

Outre l'Azerbaïdjan, le forum a réuni des scientifiques d'Allemagne, d'Iran, d'Irak, du Canada, du Kazakhstan, d'Oman, d'Ouzbékistan, du Pakistan, de Chypre du Nord, du Tadjikistan et de Türkiye.

Dans son intervention, le ministre azerbaïdjanais de la Culture, Adil Karimli, a déclaré que le riche patrimoine culturel et les traditions littéraires de l'Azerbaïdjan avaient contribué au développement spirituel de son peuple pendant des siècles, ajoutant que la préservation de ce patrimoine était l'une des principales priorités de la politique de l'État. Il a également souligné l'importance de l'organisation du festival pour la promotion de la culture azerbaïdjanaise au niveau international.

Le message vidéo du directeur général de l’ICESCO, Salim bin Mohammed al-Malik a été présenté. Il a déclaré que l'héritage de Nassimi jouait un rôle indispensable dans le développement culturel et spirituel de l'humanité.

Le président de l'Académie nationale des Sciences d'Azerbaïdjan, Issa Habibbeyli, a également pris la parole.

Le forum poursuivra ses travaux avec des tables rondes.

Ce festival, qui se déroulera dans différents lieux de Bakou et de Chamakhy, restera une fois de plus dans les mémoires pour son étude du patrimoine philosophique et littéraire du poète et penseur azerbaïdjanais Imadeddin Nassimi, ainsi que pour de nombreux événements littéraires et artistiques.

Le festival se déroulera les 23 et 25 septembre dans plusieurs centres culturels de Bakou, dont le Centre Heydar Aliyev, la Vieille Ville et le temple d'Atechgah. Au programme : une conférence internationale avec la participation de scientifiques de différents pays, des sessions scientifiques sur l'œuvre de Nassimi, des débats, des expositions, des projections de spectacles, une soirée artistique intemporelle et des concerts.

Le festival se poursuivra à Chamakhy le 24 septembre. Organisé pour la première fois au Complexe des Jardins Nassimi, il sera organisé dans différents lieux de la région. Avec la participation de chanteurs, vocalistes et récitants célèbres, un programme artistique dédié à la créativité de Nassimi sera présenté, comprenant des ballets, un « Festival d'Art Multidisciplinaire » en plein air, des master classes et un concert.

Les participants pourront admirer une statue géante de l'éminent poète azerbaïdjanais Imadeddin Nassimi, de style moderne, située au Complexe des Jardins Nassimi.

Le Festival Nassimi, organisé traditionnellement depuis 2018, vise à promouvoir le dialogue créatif entre les cultures et les générations. Il permet également aux représentants de l'art contemporain de se connecter au riche héritage de Nassimi et de créer un pont entre les pratiques artistiques traditionnelles et modernes.