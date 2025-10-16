Paris : Les étudiants de Sciences Po informés des réalités de l’Azerbaïdjan

Paris, 16 octobre, AZERTAC

L’ambassadrice d’Azerbaïdjan en France, Leyla Abdullayeva, a eu une rencontre avec les étudiants de Sciences Po, considéré comme l’un des établissements d’enseignement supérieur les plus réputés du pays.

Au cours de la rencontre, l’ambassadrice Leyla Abdullayeva a présenté aux étudiants le riche patrimoine historique et culturel de l’Azerbaïdjan, les priorités de sa politique étrangère, sa diplomatie nationale multivectorielle ainsi que les nouvelles réalités créées par le pays dans la région.

L’ambassadrice a évoqué les résultats positifs de la politique intérieure et extérieure fondée par le Leader national Heydar Aliyev et poursuivie avec succès par le président Ilham Aliyev. Elle a également abordé le rôle de l’Azerbaïdjan sur la scène internationale, ainsi que ses relations bilatérales avec les pays du monde, en accordant une attention prioritaire aux États voisins.

Mme Abdullayeva a présenté des informations sur la participation active de notre pays aux organisations internationales, ses relations de partenariat avec l’Union européenne et l’OTAN, ainsi que sur la présidence actuelle de l’Azerbaïdjan au sein du Mouvement des non-alignés et de TURKPA. La diplomate a également mis en avant les mesures entreprises par le pays en matière de transition vers l’énergie verte et a souligné le succès de la COP29.

L’ambassadrice a souligné que l’Azerbaïdjan occupe un espace géopolitique d’une importance majeure et a mis en avant ses contributions au dialogue entre les cultures et les religions. La diplomate a indiqué que, grâce à la politique réussie du président Ilham Aliyev, la réputation de l’Azerbaïdjan ne cesse de croître et que son pays est reconnu par la communauté internationale comme une plateforme fiable.

La situation importante sur le plan géopolitique de l’Azerbaïdjan a été mise en valeur et des informations détaillées sur l’état actuel et l’évolution des relations au cours des dernières années entre l’Azerbaïdjan et la France ont été présentées lors de la rencontre.