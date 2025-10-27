Signature d’un document-cadre de coopération entre l'Azerbaïdjan et l'ONU

Bakou, 27 octobre, AZERTAC

Un document-cadre de coopération entre le gouvernement de la République d'Azerbaïdjan et l'ONU pour la période 2026-2030 (UNSDCF) a été signé par le Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan et l'Organisation des Nations Unies (ONU) lors d'une cérémonie consacrée au 80e anniversaire de la création de l'ONU tenue à Bakou.

Le document-cadre a été signé par le ministre azerbaïdjanais de l'Économie, Mikaïl Djabbarov, et la coordinatrice résidente des Nations Unies en Azerbaïdjan, Vladanka Andreeva.

Ce document définit les orientations stratégiques du partenariat entre l'Azerbaïdjan et l'ONU pour les cinq prochaines années et reflète les engagements communs visant à promouvoir le développement durable et à améliorer le bien-être des citoyens du pays.

Lors de la cérémonie, la coordinatrice résidente des Nations Unies en Azerbaïdjan, Vladanka Andreeva, a souligné le rôle du partenariat solide entre l'Azerbaïdjan et l'ONU dans la réalisation des Objectifs de développement durable. Il a été indiqué que la signature du cadre de coopération pour le développement durable marque le début d'une coopération nouvelle et tournée vers l'avenir, en faveur du développement durable des populations et de la planète.

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, a évoqué le rôle important de l'ONU, comme l’un des piliers essentiels de la diplomatie multilatérale. Il a été souligné que l'Azerbaïdjan accorde une importance particulière à la réalisation des Objectifs de développement durable des Nations Unies, au renforcement des droits et des opportunités des femmes et des jeunes dans ce domaine, ainsi qu'à la promotion des initiatives humanitaires et du dialogue interculturel.

Le ministre de l'Économie, Mikaïl Djabbarov, a souligné la coopération fructueuse et à long terme de son pays avec l'ONU. Il a indiqué que ce partenariat crée de nouvelles opportunités de développement durable et des mécanismes de soutien efficaces pour améliorer le modèle de développement économique du pays. Il a été évoqué que le document-cadre, qui marque une nouvelle étape de la coopération conjointe, repose sur les résultats obtenus lors des précédentes périodes de collaboration et s’harmonise avec les priorités socio-économiques à long terme de l’Azerbaïdjan, ainsi qu’avec les efforts visant le développement du capital humain, la promotion des innovations et des écosystèmes, de la résilience climatique, de la transition verte efficace et la garantie de la croissance inclusive.