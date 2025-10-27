Un lutteur azerbaïdjanais devient champion du monde en Serbie

Bakou, 27 octobre, AZERTAC

Les championnats du monde U23 de lutte se poursuivent à Novi Sad, en Serbie.

Kenan Heybetov (70 kg) a affronté l’Iranais Sina Khalili en finale. Le lutteur azerbaïdjanais a battu son adversaire avec un score de 9:4 et est devenu champion du monde U23.

Il convient de noter que la Coupe du monde se terminera le 27 octobre.