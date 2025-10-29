Une conférence parlementaire internationale se déroule au Milli Medjlis azerbaïdjanais

Bakou, 29 octobre, AZERTAC

Mercredi 29 octobre, une conférence parlementaire internationale consacrée au 30e anniversaire de l'adoption de la Constitution de la République d'Azerbaïdjan se déroule au Milli Medjlis.

La conférence porte sur le thème « La Constitution, fondement de l'indépendance et de la souveraineté des États dans le monde contemporain ».

Les participants à la conférence discuteront le rôle des constitutions dans le renforcement des fondements juridiques des États modernes et la protection de leur souveraineté et de leur indépendance nationale.

Des délégations parlementaires de 20 pays, ainsi que des représentants de 5 organisations internationales, particiepent à la conférence.