Une délégation azerbaïdjanaise participera à la 71e session annuelle de l’AP-OTAN

Bakou, 8 octobre, AZERTAC

Jeudi 9 octobre, le président de la commission temporaire de la lutte contre les ingérences extérieures et les menaces hybrides du Milli Medjlis, chef de la délégation azerbaïdjanaise à l’Assemblée parlementaire de l’OTAN (AP-OTAN), Ramid Namazov, ainsi que les membres de la délégation Tahir Mirkichili, Kamran Baïramov, Könul Nouroullaïeva et Samir Valiyev, se rendront à Ljubljana, en Slovénie, rapporte dans un communiqué le service de presse du Milli Medjlis.

Les députés azerbaïdjanais participeront à la 71e session annuelle.