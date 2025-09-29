l’Agence de Presse Nationale d’Azerbaïdjan

POLITIQUE

Une délégation ouzbèke visite l'Agence de développement des médias

Bakou, 29 septembre, AZERTAC

Le 29 septembre, une réunion a eu lieu à l'Agence de développement des médias avec la délégation ouzbèke, qui était en visite à Bakou pour participer au IIe Forum des médias Azerbaïdjan-Ouzbékistan.

Lors de la réunion, Ahmad Ismayilov, directeur exécutif de l'Agence de développement des médias, a évoqué la mise en œuvre des points soulevés dans la « Feuille de route » sur le développement de la coopération dans le domaine des médias entre la République d'Azerbaïdjan et la République d'Ouzbékistan, soulignant le développement fructueux des relations entre les deux pays dans divers domaines, notamment celui des médias. Il a dit que l'échange d'expériences et d'informations, l'organisation de projets communs et les initiatives visant à développer les compétences professionnelles contribuaient à développer la coopération.

La cheffe de la délégation ouzbèke Dilshod Saidzhanov a dit que le partenariat stratégique entre l'Azerbaïdjan et l'Ouzbékistan avait également donné des résultats importants dans le domaine du développement des médias et a souligné l'importance d'intensifier l'échange d'informations et de mettre en œuvre des projets médiatiques communs.

Elle a déclaré que les forums médiatiques traditionnels revêtaient une importance particulière pour identifier de nouvelles opportunités de coopération dans le secteur des médias des deux pays frères et planifier conjointement les objectifs futurs.

