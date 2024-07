Uruguay : 10 morts dans l'incendie d'une maison de retraite

Bakou, 8 juillet, AZERTAC

Un incendie survenu dimanche matin dans une maison de retraite de la ville uruguayenne de Treinta y Tres a fait 10 morts, selon le service national des sapeurs-pompiers.

On compte 8 femmes et 2 hommes parmi les victimes de l'incident qui s'est produit à 06h00 heure locale (09h00 GMT) dans le complexe résidentiel « Adulto Mayor », au centre de la ville, précise un communiqué officiel.

Des pompiers et des experts du Département d'enquête sur les victimes de Montevideo ont été dépêchés pour aider et enquêter sur la cause de la catastrophe.

Depuis la semaine dernière, l'Uruguay connaît une vague de froid, avec des températures matinales inférieures à zéro degré Celsius et des températures diurnes ne dépassant pas 10 degrés.

Treinta y Tres, chef-lieu du département de Treinta y Tres, dans l'est de l'Uruguay, est une ville de 25.000 habitants située à 288 kilomètres au nord-est de la capitale du pays, Montevideo. (Xinhua)