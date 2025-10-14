Visite de l’Autorité nationale de gestion des catastrophes du Pakistan
Bakou, 14 octobre, AZERTAC
À l’issue de la réunion trilatérale des présidents des parlements azerbaïdjanais, pakistanais et turc, les participants ont rendu visite à l’Autorité nationale de gestion des catastrophes du Pakistan.
Les présidents des parlements azerbaïdjanais, pakistanais et turc, ainsi que les membres de leurs délégations, ont reçu des informations détaillées sur les activités de l’Autorité.
Une présentation détaillée sur les principes de fonctionnement de l’Autorité en matière de gestion des catastrophes, les mécanismes de réaction rapide en cas de situations d’urgence, ainsi que sur les possibilités de coopération internationale, a été faite aux visiteurs.
Les présidents des parlements ont salué le travail de l’Autorité et souligné l’importance d’élargir la coopération et l’échange d’expériences dans ce domaine.
