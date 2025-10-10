Moscou, 10 octobre, AZERTAC

Malgré les événements tragiques liés à l'accident d'avion et à la mort de ses passagers, les relations interétatiques entre la Russie et l'Azerbaïdjan se sont maintenues.

Le président russe Vladimir Poutine a fait cette déclaration lors d'une conférence de presse à l'issue de sa visite d'État au Tadjikistan.

Le chef de l'État russe a souligné que la coopération économique entre les deux pays continuait de se développer, malgré une tension émotionnelle.

Poutine a souligné qu'une enquête objective sur la catastrophe nécessitait du temps et un travail technique important : recherche et décryptage des « boîtes noires », comparaison des données du ministère de la Défense et des services de contrôle aérien russes et kazakhs.

Il a précisé que l'enquête était en voie d'achèvement. Ses résultats sont globalement clairs et la coopération avec l'Azerbaïdjan se poursuit dans tous les domaines : logistique, industrie et humanitaire.

« J'espère que nous avons tourné la page et que nous pourrons progresser et développer nos relations sans encombre », a estimé Vladimir Poutine.