Xi Jinping et Victor Orban discutent de la crise ukrainienne

Bakou, 8 juillet, AZERTAC

Le président chinois, Xi Jinping, a rencontré lundi à Beijing le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, et les deux parties ont eu un échange de vues approfondi sur la crise ukrainienne, selon Xinhua.

M. Orban a informé M. Xi de ses récentes visites en Ukraine et en Russie. Le président Xi Jinping a salué les efforts de M. Orban pour promouvoir un règlement politique de la crise ukrainienne et expliqué les points de vue et les propositions de la Chine sur la question.

M. Xi a souligné qu'un cessez-le-feu au plus tôt et un règlement politique étaient dans l'intérêt de toutes les parties, déclarant que la priorité était de refroidir la situation tout en respectant les trois principes, à savoir non-expansion de champ de bataille, non-escalade de conflit, et qu'aucune partie n'attise les flammes.

M. Xi a appelé la communauté internationale à créer les conditions et à offrir un soutien pour la reprise d'un dialogue et de négociations directs entre les deux parties, indiquant que ce n'est que si tous les grands pays insufflent une énergie positive plutôt que négative, qu'un cessez-le-feu dans ce conflit pourra voir le jour le plus rapidement possible.

« La Chine a activement promu les pourparlers de paix à sa façon et encourage et soutient tous les efforts favorables à un règlement pacifique de la crise », a-t-il déclaré, ajoutant que les propositions fondamentales de la Chine et de la Hongrie, ainsi que la direction de leurs efforts, étaient identiques, et que la Chine souhaitait maintenir la communication avec la Hongrie et toutes les parties concernées.