الرئيس إلهام علييف: الصراع بين أرمينيا وأذربيجان كاراباخ الجبلية تم حله بالوسائل العسكرية والسياسية

باكو ، 4 ديسمبر ، أذرتاج

في 27 سبتمبر شنت أرمينيا عدوانًا عسكريًا واسع النطاق على أذربيجان. خلال 44 يومًا ، قصفت القوات المسلحة الارمينية بشدة تارتار ومدن أخرى في أذربيجان تقع على طول خط المواجهة. أطلقت أرمينيا صواريخ باليستية على مدن كنجه وبردعه ومينغاشفير وغابالا وسيازان ومدن أخرى بعيدة عن خط المواجهة. لقد استخدموا المدفعية الثقيلة والصواريخ الباليستية والفسفور الأبيض والذخائر العنقودية لتكبيد خسائر جسيمة والتشريد القسري بين المدنيين الأذربيجانيين. قتل 94 مدنياً ، بينهم 11 طفلاً ، وسقط أكثر من 400 جريح".

قال الرئيس إلهام علييف هذه الكلمات في خطاب ألقاه أمام جلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة مكرسة لمكافحة وباء COVID-19 على مستوى رؤساء الدول والحكومات.

وقال رئيس الدولة: "لقد رد الجيش الأذربيجاني بشكل كاف ودافع عن مواطنيها وأراضيها وشن عملية هجوم مضاد ناجحة أسفرت عن تحرير أجزاء كبيرة من أراضينا المحتلة. الانتصار العسكري لأذربيجان خلال العمليات العسكرية أجبر العدو على الاستسلام وأدى إلى التوقيع على البيان الثلاثي لرئيس أذربيجان وروسيا ورئيس وزراء أرمينيا في 10 نوفمبر ، والذي نص على تحرير الأراضي المحتلة الأخرى. منذ ذلك الوقت ، لا يزال نظام وقف إطلاق النار مستمرا لمدة شهر تقريباً. تلعب تركيا وروسيا دورًا مهمًا في ضمان وقف إطلاق النار من خلال المركز المشترك لمراقبة وقف إطلاق النار ".

تم حل النزاع بين أرمينيا وأذربيجان كاراباخ الجبلية بالوسائل العسكرية والسياسية. وفي ظل عدم الامتثال للقانون الدولي ، لا بد من ضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن بالقوة. ونتيجة لذلك ، أجبرت الدولة المعتدية على السلام.