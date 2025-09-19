أذربيجان يُجلي 14 طالبًا فلسطينيًا من غزة

باكو، 19 سبتمبر، أذرتاج

قالت وزارة الخارجية الأذربيجانية في بيان إن أذربيجان شرعت في 17 سبتمبر بعملية إجلاء 14 طالبًا فلسطينيًا حصلوا على حق الدراسة في البلد ضمن برنامج "منحة التعليم الدولية باسم حيدر علييف".

وذكرت الوزارة أن 10 من هؤلاء الطلاب استُقبلوا صباح اليوم في مطار حيدر علييف الدولي بالعاصمة باكو، فيما من المقرر استقبال الأربعة الآخرين خلال الساعات القادمة. هذا وجرى تنفيذ عملية الإجلاء بمشاركة مباشرة من سفارتي أذربيجان في إسرائيل والأردن، وبدعم من مكتب التمثيل الدبلوماسي في فلسطين، بعد سلسلة من الاتصالات والاتفاقات مع السلطات المختصة.

وأشارت الوزارة إلى أن الطلاب استُقبل من قبل ممثلي وزارة التعليم العالي وتم إسكانهم في المهاجع الجامعية. وقد سبق أن ثمانية من الطلاب تم قبولهم في البرنامج العام الماضي وستة آخرين هذا العام وان العمليات العسكرية المستمرة وعدم الاستقرار في المنطقة حالا سابقًا دون وصول الطلاب المقبولين العام الماضي إلى أذربيجان.