رئيس رواندا يزور مقبرة الشهداء في باكو

باكو، 20 سبتمبر، أذرتاج

زار رئيس رواندا بول كاغامه 20 سبتمبر اليوم مقبرة الشهداء في مدينة باكو.

ووضع الضيف السامي إكليلا من الزهور أمام نصب "المشعل الخالد" في مقبرة الشهداء إحياء لذكرى أبناء الشعب الأذربيجاني الذين استشهدوا في سبيل استقلال البلد ووحدة أراضيه.

ثم أحيط الرئيس الرواندي خلال مشاهدته منظر العاصمة الأذربيجانية باكو من أعلى مكان بها علما بتاريخ مقبرة الشهداء وأعمال البناء والإعمار الجارية في المدينة.