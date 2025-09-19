الرئيس إلهام علييف: رواندا وأذربيجان شريكان وصديقان جيدان

باكو، 20 سبتمبر، أذرتاج

أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في بيان صحفي ألقاه مع رئيس رواندا بول كاغامه في العشرين من سبتمبر اليوم في باكو إن رواندا وأذربيجان شريكان وصديقان جيدان "ونشارك في مختلف المحافل الدولية وندعم بعضنا بعضا دائمًا."

وأضاف الرئيس علييف أن "رواندا كانت واقفة إلى جانبنا دائما خلال رئاستنا لحركة عدم الانحياز".