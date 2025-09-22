الرئيس: القيم الروحية المشتركة من العوامل الرئيسية التي تحدد علاقات أذربيجان والمملكة العربية السعودية

باكو، 23 سبتمبر، (أذرتاج)

أشار الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في رسالة التهنئة التي وجهها إلى خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة اليوم الوطني يوم إعلان المملكة ان القيم الروحية المشتركة والجذور الدينية والثقافية والصداقة المتينة التي توحد شعبينا لأخويين تُعد من العوامل الرئيسية التي تحدد علاقات أذربيجان والمملكة العربية السعودية.

كما أكد رئيس الدولة أنه "يسرنا المستوى الحالي من علاقاتنا مع المملكة العربية السعودية، شريكنا الموثوق، التي تستند إلى الثقة والدعم المتبادلين".