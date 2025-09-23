الرئيس الأذربيجاني: نولي أهمية خاصة للإصلاحات القائمة على التكنولوجيا الحديثة في الإحصاءات الرسمية

باكو، 24 سبتمبر، (أذرتاج)

أشار الرئيس إلهام علييف في رسالته التي وجهها إلى المشاركين في المنتدى الإحصائي الدولي حول موضوع "آفاق تطوير الإحصاءات: دور المشاريع الدولية" الذي عُقد في باكو اننا نولي أهمية خاصة للإصلاحات القائمة على التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في مجال الإحصاءات الرسمية .

وأكد الرئيس الأذربيجاني: "يبذل بلدنا جهودا للمساهمة في جدول التنمية العالمية من خلال التعاون النشط مع الدول الرائدة والمنظمات الدولية في هذا الاتجاه".