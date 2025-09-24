استراتيجية أذربيجان للنقل تحت الأضواء في اجتماع باريس

باكو، 24 سبتمبر، أذرتاج

في الاجتماع السنوي لسفراء منتدى النقل الدولي أكد المسؤولون الأذربيجانيون على الدور المتنامي لبلدهم في قطاع النقل الدولي. ويأتي هذا الاجتماع في إطار التحضيرات لرئاسة أذربيجان للمنتدى للفترة 2025-2026.

وأشارت السفيرة الأذربيجانية في فرنسا ليلى عبد اللهيفا في خطابها إلى أن أذربيجان ستركز خلال فترة رئاستها على دمج الممرات الاستراتيجية لتعزيز الروابط الدولية للنقل. وأكدت على أهمية تطوير الممر الأوسط وقدرته على أن يصبح مساراً موثوقاً يربط آسيا وأوروبا.

وشددت السفيرة أيضاً على أن تشغيل ممر زنكزور / تريبب سيعزز هذا المسار، مما يضيف دفعة جديدة للتجارة الدولية. كما تعتزم أذربيجان توسيع نطاق المنتدى وتشجيع سياسات الانتقال إلى أنظمة نقل حضري "ذكية". ومن المتوقع أن تختتم هذه الرئاسة باجتماع وزاري في مايو 2026.