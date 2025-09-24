الرئيس إلهام علييف: العالم لن يقوم اليوم ولا في المستقبل القريب بدون الوقود الاحفوري

باكو، 25 سبتمبر، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها في منبر الدورة الثمانين للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة إننا يجب الا نضع أمامنا أهدافا غير حقيقية مع التزامنا التزاما جديا بالتحول الأخضر.

وشدد الرئيس علييف على أن العالم لن يقوم اليوم ولا في المستقبل القريب بدون الوقود الاحفوري.