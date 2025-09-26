التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الأول

باكو، 27 سبتمبر، أذرتاج

ردا على شن قوات أرمينيا استفزازات واسعة النطاق على طول خط التماس في السابع والعشرين من أيلول عام عشرين وألفين أطلق جيش أذربيجان عملية الهجوم المضاد المسمى فيما بعد "بالقبضة الحديدية" وأسفرت الحرب الوطنية المستمرة أربعة وأربعين يوما عن إنهاء احتلال الثلاثين عامًا واستعادة وحدة أراضي البلد.

والنصر المهيب المحرز بقيادة القائد الأعلى المظفر إلهام علييف نقش بالأحرف الذهبية في تاريخنا.

تقدم أذرتاج التسلسل الزمني لحرب الأربعة والأربعين يوما الوطنية.

اليوم الأول من الحرب الوطنية:

* نشرت وزارة الدفاع الأذربيجانية في السابع والعشرين من أيلول بيانًا أفاد استهداف قوات أرمينيا مواقع جيش أذربيجان المرابطة في منطقة خط الجبهة والمساكن السكنية الواقعة على طولها باستخدام الأسلحة كبيرة العيار وقاذفات القنابل والهاون والمعدات المدفعية مختلفة العيار ابتداء من الساعة السادسة صباحا نفس اليوم استمرارا لاستفزازاتها العسكرية.

* وجه رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف نداء الى الشعب قرابة الساعة الثانية عشرة نهارا. وأحاط رئيس الدولة الشعب علما بان قوات أرمينيا تستهدف منذ صباح يوم السابع والعشرين من أيلول مناطقنا السكنية وفي الوقت ذاته مواقعنا لعسكرية من عدة اتجاهات خط التماس باستخدام الأسلحة المختلفة بما فيها المدافع مشيرا الى سقوط ضحايا بين الأهالي المدنيين وأفراد الجيش مع إصابات أخرى. وابلغ الرئيس علييف أن جيش أذربيجان ينزل ضربات على مواقع عسكرية للعدو ما دمر عددا كبيرا من معداته القتالية.

* اتصل رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان في ساعات النهار هاتفيا برئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف. وأكد رئيس الدولة الشقيقة على وقوف تركيا الى جانب أذربيجان اليوم كما كانت على الدوام.

* عقدت جلسة مجلس الأمن بقيادة رئيس جمهورية أذربيجان القائد الأعلى للقوات المسلحة إلهام علييف. وعلى أساس أوامر وتوجيهات الرئيس القائد الأعلى إلهام علييف بشأن ردع وتصدي استفزازات قوات أرمينيا أعلن عن إطلاق جيش أذربيجان عملية الهجوم المضاد واسعة النطاق. وبشر الرئيس علييف في الجلسة أن الخط الأمامي للعدو دمر نتيجة لعملية الهجوم المضاد الناجحة التي شنها جيش أذربيجان مع بشرى تحرير ست قرى وهي قراخان بيكلي ونوزكار ويوخاري عبد الرحمن لي وبويوك مرجانلي وكند هوراديز وقروند من الاحتلال الارميني.

* وقع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف قرابة الساعة التاسعة عشرة مساء على مرسوم نادى بتطبيق الأحكام العرفية في البلد.

* اتصل رئيس جمهورية فرنسا امانوئل ماكرون هاتفيا برئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف.

* نشرت وزارة الدفاع بيانًا قرابة الساعة الثامنة عشرة والنصف مساء نص على تحرير ذروة موروف في سلسلة جبال موروف نتيجة للعمليات الحربية التي نفذها جيش أذربيجان في اتجاه محافظة جورانبوي من الجبهة.