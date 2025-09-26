رئيس وزراء أرمينيا يعلن في الأمم المتحدة عن إرساء السلام مع أذربيجان ويثني بشكل خاص على دور ترامب في العملية
نيويورك، 27 سبتمبر، أذرتاج
أعلن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بارتياح للمجتمع الدولي أن السلام قد أُرسي بين جمهورية أرمينيا وجمهورية أذربيجان.
وشدد باشينيان بشكل خاص على الدور الحاسم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عملية السلام التاريخية هذه وقال رئيس الوزراء إن "تضحية ترامب واتساقه وتمسكه بالمبادئ جعل ما بدا مستحيلاً ممكناً".
وكشف باشينيان أنه لهذا السبب قرر هو والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ترشيح الرئيس ترامب لجائزة نوبل للسلام وبرر باشينيان هذا الترشيح بالقول "لقد رأينا بأنفسنا أن الرئيس ترامب مخلص حقاً لهذه الفكرة".
