التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الثاني

باكو، 28 سبتمبر، أذرتاج

ردا على شن قوات أرمينيا استفزازات واسعة النطاق على طول خط التماس في السابع والعشرين من أيلول عام عشرين وألفين أطلق جيش أذربيجان عملية الهجوم المضاد المسمى فيما بعد "بالقبضة الحديدية" وأسفرت الحرب الوطنية المستمرة أربعة وأربعين يوما عن إنهاء احتلال الثلاثين عامًا واستعادة وحدة أراضي البلد.

والنصر المهيب المحرز بقيادة القائد الأعلى المظفر إلهام علييف نقش بالأحرف الذهبية في تاريخنا.

تقدم أذرتاج التسلسل الزمني لحرب الأربعة والأربعين يوما الوطنية.

اليوم الثاني من الحرب الوطنية:

* عقد لقاء افتراضي بين رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمبادرة الثاني. وقدم الرئيس إلهام علييف معلومات حول سير الأحداث المتعلقة باستفزازات أرمينيا العسكرية ضد أذربيجان خلال اليوم السابق وذكر أن أرمينيا استهدفت مواقع جيش أذربيجان والمناطق السكنية على طول خط التماس يوم السابع والعشرين من أيلول باستخدام المدافع الثقيلة وسقط نتيجة لذلك عدد من المدنيين والجنود ضحايا وان أذربيجان تنفذ عمليات الهجوم المضاد الناجحة بغية الدفاع عن النفس.

* نشرت وزارة الدفاع بيانا نص على تدمير ثلاثة مستودعات للأسلحة والمعدات الحربية لجيش أرمينيا وأكثر من خمسين وخمس مائة جندي.

* تطهير هضاب سانحة حول قرية تاليش من العدو ودمر عدد كبير من أفراد جيش أرمينيا.

* سقط مدني ضحية وأصيب ثلاثة آخرون جراء استهداف قوات أرمينيا منطقة مدنية تقع فيها محكمة محافظة ترتر باستخدام القذائف المدفعية كبيرة العيار.

* نشرت النيابة العامة بيانا أفاد مقتل اثنين وإصابة آخريْن جراء استهداف قوات أرمينيا المبنى المشيدة لإسكان المعوقين وذوي الحاجات الخاصة واللاجئين والمشردين والنازحين قسرا في محافظة ترتر.