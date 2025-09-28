مراكز الفكر لمنظمة الدول التركية تناقش حالة عدم اليقين العالمية في باكو

باكو، 29 سبتمبر، أذرتاج

يُعقد في باكو اليوم 29 سبتمبر مؤتمر بمشاركة ممثلي مراكز الفكر للدول الأعضاء في منظمة الدول التركية والاجتماع مخصص لموضوع "منظمة الدول التركية: كفاعل إقليمي في عصر الفوضى العالمية".

ويناقش المشاركون دور المنظمة في نظام العلاقات الدولية المعاصر والتحديات الاستراتيجية التي تواجهها وفرص التعاون الجديدة المتاحة للدول الأعضاء.

ويلعب هذا الاجتماع دور منصة للتبادل الفكري بهدف تعزيز موقع المنظمة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وقد تركزت المواضيع الرئيسية لجلسات المؤتمر حول مساهمات المنظمة وسياساتها في مجالات الأمن السياسي والاضطراب الاقتصادي والثقافة والعلوم والعمل البرلماني.