المنتدى الأذربيجان الأوزبكستاني للإعلام يختتم أعماله بمناقشة الأخلاقيات والتضليل الرقمي

باكو، 30 سبتمبر، أذرتاج

اختتمت الدورة الثانية من المنتدى الأذربيجاني الأوزبكستاني للإعلام الذي عُقد في باكو 30 سبتمبر اليوم تحت شعار "التحول الرقمي ووسائل الإعلام" أعماله بجلسة نقاش بعنوان "المسؤولية الأخلاقية في بيئة المعلومات الرقمية".

وشددت نائبة رئيس مجلس إدارة وكالة أذرتاج سيوينج عبد اللهييفا على "التحديات الأخلاقية العميقة" التي خلقتها التقنيات الرقمية. وأشارت مسؤولة أذرتاج إلى أن "التضليل والتلاعب والأخبار الكاذبة والتنافس على الانتباه" هي مشكلات ملحة حالياً واعتبرت عبد اللهييفا أن المسؤولية الأخلاقية تتحول إلى "أرضية إرشادية في تدفق المحتوى".

وأفاد كبير منتجي قناة "أوزبكستان 24" حيدر حسنوف بأن "المصداقية" هي المفهوم الأساسي للإعلام بينما حذر من أن "التلاعب بالعناوين" القائم على العواطف يضر بالمصداقية مضيفاً أن مهمة الصحفيين هي تقديم معلومات "عالية الجودة وموثوقة ومُدققة" حتى على شبكات التواصل الاجتماعي.

كما لفت رئيس مجلس أمناء الصندوق الأوزبكستاني لدعم وسائل الإعلام أكرمجان فاضلوف إلى أن التضليل يضر بالرأي العام والانتخابات وشدد على الأهمية الكبرى "للأخلاقيات الرقمية" مشيراً إلى حالات التنمر والهجمات الإلكترونية.

واستناداً إلى تجربة حرب قراباغ الثانية أكدت رئيسة تحرير موقع "1news.az" كمالة محمدوفا على أهمية تقديم الخبر "بشكل مُدقَّق وصحيح" بدلاً من السرعة.