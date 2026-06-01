انطلاق اليوم الثاني من فعاليات منتدى باكو للطاقة

باكو، 2 يونيو، (أذرتاج)

بدأ اليوم الثاني من منتدى باكو للطاقة الذي يُعد منصة رائدة واستراتيجية للحوار في مجال الطاقة على هامش فعاليات أسبوع باكو للطاقة الحادي والثلاثين.

أفادت وكالة أذرتاج أنه سيتم خلال اليوم الثاني من المنتدى مناقشة عدد من الموضوعات، منها "كلمات القادة: مواقف القادة حول تحول الطاقة والاستراتيجيات المستقبلية" وجلسات بناء وتعزيز القدرات و"موضوع كفاءة الطاقة ومنصة استثمارات الهندسة من أجل التقدم والطاقة من أجل المستقبل: ربط الخبرات العالمية في الهندسة من أجل التقدم والطاقة للمستقبل بكبار مستهلكي الطاقة في أذربيجان" و"جلسة الغاز – الأسواق ومسارات النقل والجغرافيا السياسية" و"جسور الطاقة: من الطاقة الخضراء إلى التكامل الإقليمي".

ويحظى منتدى باكو للطاقة بدعم وزارة الطاقة في جمهورية أذربيجان فيما تشارك شركة النفط الحكومية الأذربيجانية بصفة الشريك الرئيسي.

ويُذكر أنه من المتوقع أن يشارك في المنتدى الذي يُقام في مركز باكو للمؤتمرات نحو 600 مندوب. وتضم قائمة المشاركين شركات من أذربيجان إلى جانب شركات من ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والصين وإستونيا وفرنسا وسويسرا وإيطاليا والمجر وهولندا والنرويج ورومانيا وروسيا والمملكة العربية السعودية وتركيا واليابان وغيرها من الدول.

كما يشارك في برنامج المنتدى هذا العام نحو 60 متحدثا يمثلون دولًا مختلفة وقطاعات متنوعة من صناعة الطاقة حول العالم.