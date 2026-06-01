سوكار: الذكاء الاصطناعي سيتغلغل في جميع مجالات الحياة والاقتصاد

باكو، 2 يونيو، (أذرتاج)

قال رئيس شركة "سوكار" روشن نجف في جلسة بعنوان "خطابات القادة: التحول في الطاقة ورؤى القادة حول الاستراتيجيات المستقبلية" ضمن أسبوع باكو للطاقة ان الذكاء الاصطناعي سيتغلغل في المستقبل القريب في جميع مجالات الحياة والاقتصاد.

واضاف: "أعتقد أننا لم ندرك بعد الحجم الكامل للتأثير الذي سيحدثه الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. وهذا ليس فقط لأنه تقنية جديدة، بل أيضا لأن العديد من الأشخاص والشركات التي ستستخدم هذه التقنيات في المستقبل لا يدركون حتى أنهم سيكونون مستخدمين محتملين لها. أؤمن بأن الذكاء الاصطناعي سيتغلغل في المستقبل القريب في جميع مجالات الحياة والاقتصاد. إن تطبيق الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع سيتطلب قدرة حوسبة أكبر وهذه القدرة تعني بدورها استهلاكا أكبر للطاقة. وفي كل فعالية تقريبا نشارك فيها اليوم نسمع الفكرة نفسها: الطاقة أصبحت القوة الجديدة. لأن امتلاك المعرفة يتطلب أولا امتلاك الطاقة والقدرات الحاسوبية التي تُنتج تلك المعرفة".