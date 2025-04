Aserbaidschan und China stärken ihre wirtschaftlichen Beziehungen mit 13 unterzeichneten Abkommen

Baku, 17. April, AZERTAC

Am Donnerstag, dem 17. April 2025, fand in Peking die hochrangige China-Aserbaidschanische Konferenz zur Förderung von Industrie und Investitionen statt. Veranstaltet wurde sie vom aserbaidschanischen Ministerium für Wirtschaft in Zusammenarbeit mit AZPROMO, dem Handelsvertretungsbüro Aserbaidschans in China und dem International Cooperation Center der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission Chinas (NDRC).

Unter dem Motto „Brücke der Entwicklung: Erweiterung der industriellen und Investitionskooperation“ diente die Konferenz als zentrale Plattform zur Intensivierung der bilateralen Wirtschaftsbeziehungen und Förderung strategischer Investitionen. Rund 250 Regierungsvertreter, Investoren und Wirtschaftsführer nahmen an der Veranstaltung teil, um Vertrauen aufzubauen und langfristige Partnerschaften zu etablieren.

Ziel der Konferenz war es, das attraktive Investitionsklima Aserbaidschans zu präsentieren, die Unterstützung durch aserbaidschanische Institutionen für ausländische Investoren hervorzuheben, den direkten Austausch mit chinesischen Investoren zu fördern und die Grundlage für eine nachhaltige industrielle Zusammenarbeit sowie Kapitalzuflüsse zu legen. Die Zielgruppe bestand aus chinesischen Unternehmen und Investmentgesellschaften, die internationale Unternehmungen erkunden, sowie aus Regierungsbehörden und Handelsverbänden.

Der aserbaidschanische Botschafter in China, Bunyad Huseynov, unterstrich die strategische Bedeutung der bilateralen Beziehungen und betonte den freundschaftlichen und kooperativen Geist. Er verwies auf die Gemeinsame Erklärung über die strategische Partnerschaft zwischen Präsident Ilham Aliyev und Präsident Xi Jinping im vergangenen Jahr und hob die laufenden Bemühungen hervor, die Zusammenarbeit in den Bereichen Energie, Transport und Logistik, Industrie, Landwirtschaft und anderen Sektoren auszubauen.

Huseynov betonte zudem, dass Aserbaidschan Chinas größter Handelspartner im Südkaukasus sei, während China der viertgrößte Handelspartner Aserbaidschans und die größte Quelle für Importe darstelle. Er verwies auf die frühzeitige Unterstützung Aserbaidschans für die „Belt and Road“-Initiative und die bedeutenden Beiträge durch Transport- und Infrastrukturprojekte, die effiziente und sichere Routen zwischen China und Europa etablierten. Die wachsende Bedeutung des Mittleren Korridors im aktuellen geopolitischen Kontext wurde ebenfalls hervorgehoben.

Frau Jiang Hua von der NDRC Chinas betonte die historische Bedeutung Aserbaidschans entlang der Seidenstraße und die anhaltende Freundschaft zwischen den beiden Nationen. Sie erklärte, dass die „Belt and Road“-Initiative neue Möglichkeiten für wirtschaftliches und handelsbezogenes Wachstum biete und wies auf die Bedeutung der Förderung der Beteiligung chinesischer Unternehmen an industriellen und Infrastrukturprojekten in Aserbaidschan hin.

Yusif Abdullayev, Geschäftsführer der Aserbaidschanischen Agentur für die Förderung von Investitionen und Exporten (AZPROMO) verwies auf die positive Entwicklung der bilateralen Wirtschafts- und Handelsbeziehungen und hob gemeinsame Projekte in den Bereichen Automobilindustrie, Industrie, Informations- und Kommunikationstechnologie, Transport und Logistik sowie anderen Sektoren hervor.

Der Handelsvertreter Aserbaidschans in China, Teymur Nadiroglu, betonte, dass die Konferenz ein direktes Ergebnis des Rahmenabkommens von 2023 über Produktionskapazitäten und Investitionskooperation sei. Er hob die politische und wirtschaftliche Stabilität Aserbaidschans, die strategische Lage und das günstige Geschäftsklima als entscheidende Vorteile für chinesische Investoren hervor, die einen regionalen Hub und Produktionsstandort suchen.

Nadiroglu unterstrich die entscheidende Rolle Aserbaidschans in der „Belt and Road“-Initiative durch seine strategische Geografie und die Modernisierung der Infrastruktur, die es als vitales Zentrum für die Integration von Produktion und Handel positioniere. Er ermutigte chinesische Unternehmen, in den Industrieparks, Wirtschaftszonen und der Freihandelszone Alat Aserbaidschans tätig zu werden, die verschiedene Anreize und Zugang zu lokalen sowie benachbarten Märkten bieten, und verwies auf bestehende erfolgreiche Unternehmungen.

Der Handelsvertreter erwähnte auch die Rolle der aserbaidschanischen Handelsvertretungen in mehreren chinesischen Städten bei der Förderung aserbaidschanischer Produkte, Investitionsmöglichkeiten und touristischer Potenziale.

Präsentationen wurden von Valeh Alasgarov, dem Vorstandsvorsitzenden der Alat Freie Wirtschaftszoneç Orkhan Mammadov, dem Vorstandsvorsitzenden der Agentur für die Entwicklung von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in Aserbaidschan (KOBİA), Fariz Jafarov, dem Exekutivdirektor des Zentrums für die Analyse und Koordination der vierten Industriellen Revolution (4SIM) unter dem Ministerium für Wirtschaft und Vertretern der Aserbaidschanischen Agentur für Erneuerbare Energien, dem Ölkonzern SOCAR, der Aserbaidschanischen Investitionsholding, AZPROMO und Aserbaidschanischen Eisenbahnen gehalten. Dabei wurden über 15 Investitionsprojekte in verschiedenen Sektoren wie Schwerindustrie, Bergbau, Landwirtschaft, Leichtindustrie und grüner Energie vorgestellt.

Vertreter chinesischer Unternehmen mit bestehenden oder geplanten Investitionen in Aserbaidschan teilten ihre Projektdetails. Beamte aus dem Wuqing-Bezirk von Tianjin und dem Beijing Economic-Technological Development Area teilten ebenfalls ihre Erfahrungen.

Die Veranstaltung gipfelte in der Unterzeichnung von 13 Kooperations- und Investitionsvereinbarungen zwischen Institutionen beider Länder.

Am Veranstaltungsort wurden Informationsstände zur Wirtschaft Aserbaidschans, zum Geschäftsklima, zum Transkaspischen Internationalen Transportkorridor, zu den Investitionsdiensten von AZPROMO, zum Handelsvertretungsbüro, zur Agentur für die Entwicklung von Wirtschaftszonen, zur Freihandelszone Alat, KOBİA, den Wirtschaftsregionen Karabach und Ost-Sangesur, 4SIM, der Agrarkredit- und Entwicklungsagentur, dem Staatlichen Ölfonds, SOCAR und den aserbaidschanischen Handelsvertretungen in China präsentiert.

Eine spezielle Sitzung ermöglichte einen direkten Dialog zwischen chinesischen Investoren und aserbaidschanischen Staatsvertretern über groß angelegte Kooperationen, Investitionsbedingungen und strategische Prioritäten, gefolgt von B2B-Meetings.