Außenminister Bayramov: Wir sind an möglicher Zusammenarbeit mit OSZE bei Minenräumung interessiert

Baku, 25. April, AZERTAC

„Wir sind an einer möglichen Zusammenarbeit mit der OSZE bei den laufenden Wiederaufbau- und Minenräumungsmaßnahmen in den befreiten Gebieten interessiert“, sagte der Außenminister Jeyhun Bayramov bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem OSZE-Generalsekretär Feridun Sinirlioğlu.

Der aserbaidschanische Chefdiplomat sprach große Fortschritte bei den Wiederaufbau- und Restaurierungsarbeiten in den befreiten Gebieten Aserbaidschans an und betonte, dass jeden Monat ehemalige Binnenvertriebene (IDPs) in ihre Heimatdörfer zurückkehren.

Minister Bayramov bezeichnete die Gefahr von Landminen als das größte Hindernis in diesem Prozess und unterstrich, dass Armenien insgesamt mehr als eine Million Landminen und Sprengvorrichtungen in diesen Gebieten vergraben habe.

„Derzeit werden umfassende Minenräumungsmaßnahmen mit der Beteiligung relevanter staatlicher Stellen und internationaler Organisationen durchgeführt. Die vollständige Minenräumung der Gebiete ist jedoch ein langfristiger und ressourcenintensiver Prozess, der auch in den kommenden Jahren fortgesetzt wird. Leider haben bisher Minenexplosionen fast 400 unserer Bürger verletzt und 70 Leben gefordert. Die Mehrheit der Opfer sind Zivilisten“, fügte der Minister hinzu.