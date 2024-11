Ausstellung „Karabach-Erbe“ in Nikosia eröffnet

Ankara, 23. November, AZERTAC

Im Außenministerium der Türkischen Republik Nordzypern (TRNZ) fand eine Kunstausstellung mit dem Titel „Karabach-Erbe“ statt.

In der Ausstellung, die vom Berufs- und Ehepartnerverband des Außenministeriums der TRNZ (DİMED) organisiert wurde, wurden Werke der aserbaidschanischen Künstlerin Nigar Helmi Abbasbeyli gezeigt. Tahsin Ertuğruloğlu, Außenminister der Türkischen Republik Nordzypern, Hakan Dincurek, Gesundheitsminister der TRNZ und Botschaftsangehörige in Nikosia sowie weitere Personen nehmen an der Veranstaltung teil.

Man hob bei der Veranstaltung die Bedeutung der Eröffnung der Kunstausstellung an den Tagen des 41. Jahrestages des Landes hervor. Die Bedeutung der Förderung der „Kulturdiplomatie“ zwischen den türkischen Nationen wurde betont.

Nigar Helmi Abbasbeyli sagte, dass die aserbaidschanische Region Karabach dank der visionären Politik von Präsident Ilham Aliyev und dem Heldentum der aserbaidschanischen Streitkräfte von der armenischen Besatzung befreit. Sie gab Einblicke in die laufenden Wiederaufbauarbeiten in den befreiten aserbaidschanischen Gebieten.