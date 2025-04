Chinas Gütertransportvolumen auf Schiene steigt im ersten Quartal

Baku, 18. April, AZERTAC

Chinas Eisenbahnnetz transportierte in den ersten drei Monaten des Jahres 2025 970 Millionen Tonnen Fracht, was einem Anstieg von 3,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht, wie der Bahnbetreiber mitteilte.

Laut der China State Railway Group Co., Ltd. wurden täglich insgesamt 179.000 Autos verladen, was einem Anstieg von 4,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Das Eisenbahnnetz erleichterte in dieser Zeit auch den grenzüberschreitenden Handel. Insbesondere die Güterzüge zwischen China und Zentralasien führten insgesamt 3.582 Fahrten durch, was einem Anstieg von 25,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht, wie der Eisenbahnbetreiber mitteilte.

Die China-Laos-Eisenbahn, die Kunming in der südwestchinesischen Provinz Yunnan mit der laotischen Hauptstadt Vientiane verbindet, transportierte im ersten Quartal 2025 1,51 Millionen Tonnen grenzüberschreitende Fracht, was einem Anstieg von 10 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht, wie AZERTAC unter Berufung auf Xinhua berichtete.