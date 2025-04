Eröffnungsfeier des FIG-Weltcups in rhythmischer Sportgymnastik 2025 in Baku

Baku, 19. April, AZERTAC

Am 18. April fand in der Nationalen Gymnastik-Arena in Baku die feierliche Eröffnung des FIG-Weltcups in der rhythmischen Sportgymnastik um den AGF-Pokal 2025 statt.

Die Veranstaltung begann mit der Vorstellung der teilnehmenden Länder und der Präsentation ihrer Nationalflaggen.

Bei ihrer Eröffnungsrede betonte Fatima Schafizada, Generalsekretärin der Aserbaidschanischen Gymnastikföderation, dass Baku bereits zum neunten Mal Austragungsort dieses bedeutenden Wettbewerbs ist. Sie bezeichnete die rhythmische Gymnastik als ein Symbol für Anmut und Schönheit und wünschte allen teilnehmenden Athletinnen viel Erfolg.

Im Anschluss an die Ansprachen wurde der Weltcup offiziell für eröffnet erklärt.

Die Nationalhymne der Republik Aserbaidschan wurde intoniert, danach wurde das Programm mit dem künstlerischen Teil fortgesetzt.

Turnerinnen aus 39 Ländern kämpfen bei diesem hochkarätigen Wettbewerb um Medaillen.

Die Athletinnen zeigen ihr Können sowohl in Einzelwettkämpfen als auch in der Mehrkampfwertung.

Aserbaidschan wird bei diesem Turnier durch Kamilla Seyidzade und Zohra Jafarova vertreten, die im Einzel antraten, sowie durch das Nationalteam in den Gruppenübungen.