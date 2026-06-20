Fußball-Weltmeisterschaft: Türkei verliert gegen Paraguay und hat keine Chance mehr auf ein Weiterkommen

Baku, 20. Juni, AZERTAC

Bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Nordamerika hat die Türkei auch ihr zweites Gruppenspiel verloren.

Im kalifornischen Santa Clara gewann Paraguay mit 1:0. Die Türkei hat somit keine Chance mehr auf ein Weiterkommen.

Die weiteren Ergebnisse vom Abend und aus der Nacht:

Brasilien - Haiti 3:0

Schottland - Marokko 0:1

und USA - Australien 2:0.

Ko-Gastgeber USA ist dadurch für die nächste Runde qualifiziert.

Deutschland trifft am späten Abend in ihrem zweiten Gruppenspiel im kanadischen Toronto auf die Elfenbeinküste.