Präsident Ilham Aliyev empfängt Delegation aus dem Repräsentantenhaus des Haschemitischen Königreichs Jordanien VIDEO

Baku, 21. Juni, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, hat am 21. Juni eine Delegation um den Präsidenten des Repräsentantenhauses des Haschemitischen Königreichs Jordanien, Mazen Turki Sa'oud El Qadi, empfangen.

Das Staatsoberhaupt stellte fest, dass die Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Jordanien auf Freundschaft und Brüderlichkeit beruhen, und betonte, dass beide Länder einander stets gegenseitige Unterstützung entgegengebracht haben. Er zeigte sich zuversichtlich, dass die Zusammenarbeit in den politischen, wirtschaftlichen, humanitären, interparlamentarischen und weiteren Bereichen auch künftig weiter ausgebaut wird.

Präsident Ilham Aliyev hob die Bedeutung der Teilnahme von Mazen Turki Sa'oud El Qadi an der 20. Sitzung der Konferenz der Parlamentarischen Union der Mitgliedstaaten der Organisation für Islamische Zusammenarbeit hervor, die in Baku stattfinden wird. Er erklärte, dass dieser Besuch zur Entwicklung der bilateralen Beziehungen beitragen und zugleich eine gute Gelegenheit bieten werde, die Perspektiven der Zusammenarbeit zwischen den gesetzgebenden Organen beider Länder zu erörtern.

Der Parlamentspräsident übermittelte dem Staatsoberhaupt die Grüße des Königs von Jordanien, Abdullah II ibn Al Hussein.

Präsident Ilham Aliyev dankte für die Grüße und bat darum, seine Grüße ebenfalls dem König von Jordanien zu übermitteln. Das Staatsoberhaupt lud König Abdullah II ibn Al Hussein zudem zu einem Besuch in Aserbaidschan ein.

Der Parlamentspräsident dankte dem Präsidenten für den Empfang und die Gastfreundschaft und bezeichnete diese als Ausdruck der bestehenden freundschaftlichen und brüderlichen Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Jordanien. Mit Genugtuung stellte er fest, dass sich die Beziehungen zwischen beiden Ländern dank des politischen Willens von Präsident Ilham Aliyev und König Abdullah II erfolgreich entwickeln.

El Qadi erklärte, dass Aserbaidschan infolge der weitsichtigen und klugen Politik von Präsident Ilham Aliyev zu einem schönen und sicheren Land geworden sei. Er betonte zudem, dass die enge Einheit zwischen Volk und Regierung in Aserbaidschan belege, dass durch die vom Staatsoberhaupt verfolgte Politik soziale Gerechtigkeit gewährleistet worden sei.

Mazen Turki Sa'oud El Qadi betonte, dass Aserbaidschan der Zusammenarbeit im Rahmen der Organisation für Islamische Zusammenarbeit sowie den Fragen, die die arabische und islamische Welt betreffen, stets große Bedeutung beigemessen und die islamische Solidarität kontinuierlich unterstützt habe. Er erklärte, dass die klare und gerechte Haltung Aserbaidschans zur Palästina-Frage sehr geschätzt werde.

Der Parlamentspräsident gratulierte Aserbaidschan erneut zur Wiederherstellung seiner territorialen Integrität und Souveränität und hob die unter der Führung von Präsident Ilham Aliyev laufenden groß angelegten Wiederaufbau- und Entwicklungsprojekte in Garabagh und Ost-Sangesur hervor.

Mazen Turki Sa'oud El Qadi erklärte zudem, dass die Schönheit und Sauberkeit Bakus bei ihm einen tiefen Eindruck hinterlassen hätten.

Präsident Ilham Aliyev dankte ihm für die freundlichen Worte und erklärte seinerseits, dass sich auch Jordanien unter der Führung von König Abdullah II ibn Al Hussein erfolgreich entwickle.

Präsident Ilham Aliyev betonte, dass Aserbaidschan die islamische Solidarität stets unterstützt habe, und erklärte, dass das Land in der Palästina-Frage immer eine Zwei-Staaten-Lösung mit Al-Quds Al-Sharif als Hauptstadt unterstützt habe.

Während des Treffens tauschten die Seiten Meinungen über die Perspektiven der bilateralen Beziehungen, künftige Kontakte sowie weitere Fragen von gegenseitigem Interesse aus.