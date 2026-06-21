Weitere Lieferung von Erdölprodukten aus Aserbaidschan nach Armenien

Baku, 21. Juni, AZERTAC

Eine weitere Lieferung von Erdölprodukten ist aus Aserbaidschan nach Armenien exportiert worden. Gleichzeitig wurden auch Transittransporte abgewickelt.

Eine Dieselkraftstofflieferung bestehend aus 17 Kesselwagen mit einem Gesamtgewicht von nahezu 1.000 Tonnen wurde heute vom Bahnhof Bilajari in Richtung Boyuk Kesik auf den Weg gebracht.

Bis heute wurden mehr als 13.000 Tonnen Dieselkraftstoff sowie über 4.000 Tonnen Benzin der Sorten AI-92 und AI-95 aus Aserbaidschan nach Armenien exportiert.

Gleichzeitig läuft auch eine weitere Transitlieferung aus Russland nach Armenien über das Territorium Aserbaidschans. Am selben Tag wurden 18 Waggons mit 1.260 Tonnen Weizen vom Bahnhof Bilajari in Richtung Boyuk Kesik versandt.

Über aserbaidschanisches Gebiet wurden bislang mehr als 32.000 Tonnen Getreide, über 7.000 Tonnen Düngemittel, 133 Tonnen Aluminium, 68 Tonnen Buchweizen sowie 414 Tonnen Anthrazit aus Russland nach Armenien transportiert.