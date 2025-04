Kalifornien ist jetzt die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt

Baku, 25. April, AZERTAC

Der US-Bundesstatt Kalifornien übertrumpft gemessen an der Wirtschaftsleistung inzwischen auch Industrienationen wie Japan. Wie Gouverneur Gavin Newsom am Donnerstag bekannt gab, ist der Golden State derzeit die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt.

Newsom bezieht sich dabei auf Zahlen des Internationalen Währungsfonds und des US Bureau of Economic Analysis. Danach erreichte das nominale BIP des Bundesstaates 4,1 Milliarden Dollar und übertraf damit Japans nominales BIP in Höhe von 4,02 Milliarden Dollar. Über eine größere Wirtschaftskraft verfügen nur noch der Gesamtstaat USA, China und Deutschland.

Alles was Rang und Namen hat - Viele von Kaliforniens Unternehmen sind aus dem Alltag der Menschen rund um den Globus nicht wegzudenken. Dazu gehören Schwergewichte der Software-Welt wie die Google-Mutter Alphabet, Meta, Adobe, eBay, Electronic Arts (EA), oder Oracle – nicht zu vergessen Apple, Intel und Disney. Die Großbank Wells Fargo hat ihren Sitz ebenso in San Francisco wie Airbnb.

Aber Kalifornien ist nicht nur weltführender Standort der Technologie- und Unterhaltungsindustrie. Auch die Industrie und der Agrarsektor spielen eine bedeutende Rolle.

„Kalifornien hält nicht nur mit der Welt Schritt – wir geben das Tempo vor. Unsere Wirtschaft floriert, weil wir in die Menschen investieren, der Nachhaltigkeit Priorität einräumen und an die Kraft der Innovation glauben“, betonte Newsom in seiner Erklärung. Die neue Rangliste wurde diese Woche veröffentlicht.

Newsom warnte die Trump-Regierung davor, mit ihrer Politik den Wirtschaftsinteressen Kaliforniens und damit letztlich dem ganzen Land zu schaden. „Während wir diesen Erfolg feiern, erkennen wir, dass unser Fortschritt durch die rücksichtslose Zollpolitik der derzeitigen Bundesverwaltung bedroht ist. Kaliforniens Wirtschaft ist die treibende Kraft der Nation, und sie muss geschützt werden.“

Kalifornien gehört zu den Anführern der Bundesstaaten, die gegen Donald Trumps Zollpolitik gerichtlich vorgehen. „Kein Staat hat mehr zu verlieren als der Staat Kalifornien“, sagte Newsom in der vergangenen Woche auf einer Pressekonferenz, auf der er die Klage ankündigte. „Es ist eine ernste und gefährliche Entwicklung, und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass sie schnell rückgängig gemacht werden kann.“

Kalifornien leiste einen wichtigen Beitrag zum nationalen Wirtschaftswachstum und überweise netto 83 Milliarden Dollar an die Bundeskasse, so eine Erklärung von Newsoms Büro.