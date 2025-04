Baku, 25. April, AZERTAC

Am 24. und 25. April 2025 fand in Baku die Konferenz für Raumfahrttechnologie (STC-2025) statt.

Die Veranstaltung wurde von der Raumfahrtagentur Aserbaidschans “Azercosmos” organisiert.

Mehr als 400 Teilnehmer aus 35 Ländern, darunter Vertreter von 112 Organisationen, nahmen an der Konferenz teil. Diskutiert wurden Themen wie Erdbeobachtung, Satellitenkommunikation in Zentralasien, Innovationen in der Raumfahrtindustrie und die Rolle von Satellitentechnologien für nachhaltige Entwicklung.

Die Konferenz für Raumfahrttechnologie in Baku STC-2025 zeigt die wichtige Rolle Aserbaidschans bei der Förderung der Raumfahrttechnologie in Zentralasien und seine Bestrebungen, als regionaler Akteur in diesem Bereich zu agieren.