Leyla Aliyeva trifft Nepals Präsident Ramchandra Paudel

Kathmandu, 27. April, AZERTAC

Die Vizepräsidentin der Heydar-Aliyev-Stiftung, Leyla Aliyeva, hat während ihrer Reise nach Kathmandu den Präsidenten Nepals, Ramchandra Paudel, getroffen.

Wie AZERTAC berichtet, überbrachte Leyla Aliyeva dem Präsidenten Nepals die Grüße des aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev und betonte erneut die Bedeutung der freundschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Ländern.

Präsident Ramchandra Paudel erinnerte während des Gesprächs an seinen Besuch in Baku während der COP29 und hob die Bedeutung seines Treffens mit Präsident Ilham Aliyev hervor. Er betonte, dass die Gespräche einen bedeutenden Beitrag zur Weiterentwicklung der bilateralen Beziehungen leisten würden.

Leyla Aliyeva teilte mit, dass die Heydar-Aliyev-Stiftung in Nepal mehrere Projekte plant, darunter ein Rehabilitationszentrum für Kinder in Not und ein Besuch in einem städtischen Krankenhaus in Kathmandu.

Besonders hervorgehoben wurde, dass die Projekte der Heydar-Aliyev-Stiftung in Nepal auch soziale und gesundheitliche Bereiche umfassen werden.

Während des Gesprächs wurde die Bedeutung der bestehenden Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen, einschließlich humanitärer Hilfe, Klimawandel und nachhaltiger Entwicklung, betont.

Präsident Ramchandra Paudel würdigte die Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Nepal sowie die Arbeit der Heydar- Aliyev-Stiftung und bedankte sich für die geleistete Unterstützung.